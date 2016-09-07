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日本統計：7成5宅男宅女 已經3年沒出門...

2016-09-07  23:55

〔即時新聞／綜合報導〕近年來由於科技不斷進步，人們只要在家中就可以透過電子產品和外界溝通，造成宅男宅女文化盛行。最近日本內閣府統計就發現，日本大約有54.1萬名15到39歲的男女，已經超過半年沒去上學、工作了。

綜合報導指出，日本內閣府7日公布一項調查，推算出日本全國有54.1萬名、年齡在15到39歲的「隱蔽族」，這些人已經不上學、不工作超過6個月。而且隱蔽族平常不外出，也不會和家人以外的人交流。

雖然和上次調查結果相較，「隱蔽族」總人數少了15萬，但20到24歲的宅男宅女比例卻增加了。調查發現，20到24歲的人中有34.7%是隱蔽族，比上次結果多出約13%。

此外，這次調查也發現有日本很多人已經是「資深宅男女」，閉門不出的時長方面，7年以上以34.7%居首，3～7年占到40.8%，長期化趨勢凸顯隱蔽族中有高達75.5%的人已經至少有3年不出門了。

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  • 日本宅男宅女很多，預估有54萬人。（美聯社）

    日本宅男宅女很多，預估有54萬人。（美聯社）

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