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泳渡津輕海峽 日73歲阿伯創最高齡紀錄

2016-09-07  23:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本本州和北海道間的「津輕海峽」，被視為世界上最難泳渡的海峽之一，而73歲的日本廣島大叔富永俊夫則在7日挑戰泳渡，並在下午順利完成挑戰，這也讓他成為泳渡津輕海峽成功的最高齡者。

《共同社》報導，富永在7日早晨從青森縣出發，連續游了約10小時後，於下午3點半成功抵達北海道福島町的海岸，完成了泳渡津輕海峽的創舉，這也讓他打破去年56歲墨西哥男性所創下的紀錄，成為泳渡津輕海峽成功的最高齡者。

而富永則是游泳好手，他在之前就有多次海泳、泳渡海峽的經驗，在2009年時他曾泳渡土耳其的博斯普魯斯海峽（又稱伊斯坦堡海峽），2013年則是挑戰多佛海峽，但最終因體力不支失敗，在這次挑戰完津輕海峽成功後，他表示想再次挑戰多佛海峽。

報導提到，津輕海峽從青森至北海道的直線距離約為30公里，但受海流影響，實際上游泳距離達到45公里左右。

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  • 73歲的日本廣島大叔富永俊夫成為泳渡津輕海峽成功的最高齡者。（圖擷取自NNN）

    73歲的日本廣島大叔富永俊夫成為泳渡津輕海峽成功的最高齡者。（圖擷取自NNN）

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標題：泳渡津輕海峽 日73歲阿伯創最高齡紀錄


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