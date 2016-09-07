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人類和機器人發展親密關係 學者：應小心翼翼

2016-09-07  23:26

〔編譯周柏憲／綜合報導〕今日（7）英國舉辦的「人類選擇與電腦研討會」（The Human Choice and Computers Conference），探討了科技與親密行為的問題，以及人類能否與機器人墜入愛河。學者警告，人類在和機器人發展親密關係上應該「小心翼翼」。

英國萊斯特德蒙福大學機器人倫理學家李察森（Kathleen Richardson）向英國《Sky News》呼籲反對性愛機器人，認為這類的機器人使人邊緣化，也宣告人們再也不需要其他人類，「其中一項結果，就是讓人類更加孤立。」李察森也堅稱，「機器，這些無生命的物體，不可能發展如同人類般的親密關係。」

在英國格林威治大學研究人類如何與機器人互動的博丁頓（Ghislaine Boddington）則持反對意見，認為透過發展人工智能技術就可與人類情感產生共鳴，而且人類也會對無生命物體產生情感，像是虛擬世界的人物或是機器人，「但我們也得更仔細地思考未來。」

挪威奧斯陸大學的學者艾思（Charles Ess）說，「或許再過20年，性愛機器人將變得普及」，而且聲稱性愛機器人不具道德異議，甚至具有療效。

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  • 一名香港男子設計的性愛機器人，外型極似演員史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）。（圖擷自推特）

    一名香港男子設計的性愛機器人，外型極似演員史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）。（圖擷自推特）

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