評委捲入學術醜聞 諾貝爾醫學獎信譽受創
2016-09-07 23:34
〔即時新聞／綜合報導〕瑞典醫學界最大醜聞！全球最有威望的醫學院之一、百年來負責評選諾貝爾醫學獎的瑞典卡羅琳學院（Karolinska Institutet），身兼諾貝爾獎評委2名前副校長，因捲入學術醜聞遭到解職，嚴重打擊諾貝爾獎信譽，有學者呼籲，今年應該停發醫學獎。
綜合外媒報導，該事件起因於2010年起受雇於卡羅琳學院的義大利外科醫師馬基亞里尼（Paolo Macchiarini），其曾被認為是人工氣管移植領域的頂尖專家。但有人舉報馬基亞里尼的論文有問題，後來更發現有2、3位接受移植手術的病人已死亡，馬基亞里尼還被控偽造履歷。
但在充滿爭議期間，時任卡羅琳學院副校長沃爾伯格（Harriet Wallberg）和哈姆斯坦（Anders Hamsten）仍護航續聘馬基亞里尼。沃爾伯格和哈姆斯坦同時也是諾貝爾醫學獎的評委。
該案後來越演越烈，事件調查委員會在5日發表報告指出，卡羅琳學院無視檢舉或警告相當罕見，質問校方為何要聘用甚至續聘馬基亞里尼。該事件不僅嚴重打擊卡羅琳學院，更被指玷汙了諾貝爾醫學獎的聲譽。
卡羅琳學院諾貝爾獎委員會負責人說，委員會決定要求沃爾伯格和哈姆斯坦辭職，2人將不會參與今年的評選，另外也涉此案的3名評委也不會參加。諾貝爾獎委員會由卡羅琳學院50名教授組成。
今年1月，瑞典哥德堡大學名譽教授瑞斯伯格（Bo Risberg）就呼籲今年增停止頒發醫學獎，改將獎金捐給馬基亞里尼的病人。
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