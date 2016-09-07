中國貨輪撞大堡礁 被索賠28億討價還價
2016-09-07 23:59
〔即時新聞／綜合報導〕隸屬中國深圳能源運輸有限公司的運煤船「神能一號（Shen Neng 1）」於2010年4月間擱淺在澳洲大堡礁南端海域，外洩的油污和有毒物質對當地海域造成史上最嚴重的破壞，釀成生態浩劫，澳洲法院近日進行庭審，該國政府要求賠償1.2億澳幣（約28.4億台幣、9千萬美元），但中國公司只願意承擔2500萬澳幣（約6億多台幣、2千萬美元）。
中國籍運煤貨輪「神能一號」於2010年4月3日要從澳洲運煤回中國，但出航不久就偏離航道，並撞上禁航區內、大堡礁海洋公園海域內的珊瑚礁群，之後在大凱珀爾島外海約70公里處擱淺，嚴重破壞當地生態，油污和船體剝落的高毒性油漆外洩，釀成4公里長的重油污染帶，還在珊瑚礁表面刮出3公里痕跡。
綜合媒體報導，澳洲當局雖於3年前就向肇事中企求償，但中方卻遲遲不願支付，甚至反控澳洲政府「錯誤索償」，澳洲聯邦法院6日對此展開庭審，澳洲政府向法庭提出，要求該中企賠償1.2億澳幣，但中國公司認為賠償要價太高，還反控澳洲政府沒及時採取措施，才讓損失擴大，並聲稱珊瑚礁有自然修復功能，若被判負有責任，最多只願意承擔2500萬澳幣的賠償。這場聽證將持續約4週的時間。
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