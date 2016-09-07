讓他露出笑容！ 學校父子日 單親媽扮「爸爸」陪兒歡度
2016-09-07 23:34
單親媽媽瓦斯科喬裝成「爸爸」，與兒子伊利亞一同參加學校舉辦的父子活動。（圖擷取自瓦斯科臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕美國一名單親媽媽日前送兒子上學途中，得知當天學校舉辦了一個「父子活動」，為了不讓兒子錯過這個校園活動，她趕緊回家裝扮成喬裝成「爸爸」的角色，陪同兒子度過了完美的一天，她事後也在臉書上分享心得，獲得許多網友的讚賞。
《CNN》報導，住在美國德克薩斯州沃斯堡（Fort Worth）的單親媽媽瓦斯科（Yevette Vasquez），一如往常開車載兒子伊利亞（Elijah）上學，到了學校後發現校門口停了許多輛汽車，詢問兒子後才知道，原來是因學校在今天舉辦了「與父親共進甜甜圈」（Donuts with Dad）」的活動。
「我不想讓他錯過這場活動。」瓦斯科說，她當下馬上調轉車頭回家，並只花了7分鐘，穿戴上棒球帽、寬鬆的格子襯衫及深色褲子，還讓伊利亞幫她貼上鬍子，成功喬裝成「爸爸」的樣子，並與兒子重返學校，參加這個「父子活動」，也讓伊利亞度過完美的一天。
瓦斯科說，她曾看過伊利亞因為類似的情況露出難過的表情，她不想出現這種狀況，更希望能和兒子玩得盡興。瓦斯科事後在臉書上分享心得，她提到，「我知道替他找到另一個爸爸並不容易，但我至少能做的就是讓他們的臉上露出笑容」，而她的「爸爸裝」更是在網路上超過6000次的分享，許多網友也在下面留言，讚賞瓦斯科是最佳單親母親的典範。
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