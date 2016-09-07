多國外長爭自拍 杜特蒂政治不正確仍擁高人氣

菲國總統杜特蒂依然擁有高人氣，東協外長爭相和杜特蒂合照。（法新社）

2016-09-07 21:51

〔編譯周柏憲／綜合報導〕「歐巴馬婊子養的！」雖然杜特蒂言詞激烈引起國際不滿，美菲兩國領袖會晤甚至告吹，但政治不正確的杜特蒂仍是菲律賓最受歡迎的政治人物。

《法新社》報導，雖然杜特蒂被批評是位正在興起的獨裁者，但他三個月前狂掃1600萬選票，以壓倒性的勝利當選總統；此外，根據民調機構亞洲脈動（Pulse Asia）的7月份民調指出，杜特蒂的支持度高達91%。

杜特蒂發言人安達那（Martin Andanar）表示，不管是杜特蒂的惡名還是受歡迎的程度，都已經跨出菲律賓境外，杜特蒂本週首次的寮國東協峰會行，就讓許多外長和使節爭相自拍。

為何杜特蒂出言不遜仍不減支持度？政治學家康崔拉斯（Antonio Contreras）表示，「或許他講了一般人不敢說、或是說不出口的話。」政治與選舉改革研究所分析師帕雷尼奧（Earl Parreno）則說，杜特蒂體現了許多民眾對真正改革的渴望。

一名39歲的民眾向《法新社》說，「好啦，我是不喜歡他的態度、髒話、風流言論、還有他全部的負面特質。就算是這樣，他的作為和他持續在做的事超越了每件事（杜特蒂的缺點）。」另一名民眾說，「他很透明，他個性格沒有一處是裝的。而且他代表了普羅大眾。」