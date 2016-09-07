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埃及火車出軌、公車撞貨車 共釀27死

埃及今日傳出一列火車出軌，造成3列車廂翻覆，據火車司機聲稱，他當時看到軌道上有不明物品才緊急煞車。（法新社）

2016-09-07  22:30

〔即時新聞／綜合報導〕埃及這兩天接連傳出兩起嚴重的交通事故，其中一起為火車出軌意外，目前已知釀成至少5死27傷，另一起則是公車與貨車相撞的事故，已知有至少22人死亡，數十人受傷。

綜合媒體報導，埃及正值長假期間，許多民眾趁此機會出遊，但在6日晚間先是傳出公車在該國西南部的新河谷省與另一輛貨車相撞，釀成至少22人死亡，數十人受傷，事發後當地警消已趕緊前往救治及處理罹難者遺體，據傳車上均為埃及公民。

7日則是傳出，在開羅南部的一列火車驚傳出軌，造成3列車廂翻覆，目前已知有至少5人死亡、27人受傷，據火車司機聲稱，他當時看到軌道上有不明物品才緊急煞車。

相關報導提到，據世界衛生組織統計，埃及每年約有1.2萬人死於各種交通事故。

埃及火車出軌意外至少造成5人死亡、27人受傷。（法新社）

埃及火車出軌之後，大批民眾趕抵現場協助救援。（歐新社）

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相關關鍵字： 交通事故 交通意外 公車 出軌 火車 火車出軌 翻覆 貨車 車廂翻覆
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