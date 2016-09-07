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販賣機什麼都賣！ 西班牙這台專賣情趣用品

2016-09-07  22:07

〔即時新聞／綜合報導〕販賣機因為不需收銀員、可以24小時運作，是許多廠商販賣東西的好管道。最近西班牙情趣用品業者也看準商機，設立裝滿情趣用品的販賣機，然而這卻讓帶女兒們逛街的家長看到後相當尷尬。

綜合外媒報導，英國肯特郡（Kent）一對父母之前帶著15歲和9歲的女兒們到西班牙玩，當一家人到布拉瓦海岸（Costa Brava）附近街道逛街時，他們在一個放有多台販賣機的角落停下。然而這一家人卻意外發現，這些販賣機除了販賣飲料、點心外，還有各式各樣的情趣用品。這對父母在尷尬之餘，趕緊用手遮住兩位女兒的眼睛。

許多網友在看到這家人的遭遇後都笑翻，有網友直言，「這樣的販賣機真是又古怪又好笑！」、「為什麼我家附近都沒有？」也有網友幽默留言，「業者會將情趣用品和點心販賣機放在一起，大概是因為很多人無法決定到底是要吃東西還是要做愛吧...」

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  • 在西班牙有販賣情趣用品的販賣機。（圖擷取自《每日郵報》）

    在西班牙有販賣情趣用品的販賣機。（圖擷取自《每日郵報》）

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