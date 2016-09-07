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澳洲參議員收中資捐款惹議 今宣布辭職

2016-09-07  21:53

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名參議員日前遭當地媒體踢爆收受中資捐款，引發社會關注，並備受批評，面對輿論壓力，該名參議員今日發表聲明表示，「我犯了錯，要為此付出代價」，辭去議員一職。

根據《BBC》報導，新南威爾斯州（New South Wales）參議員鄧森（Sam Dastyari）日前遭當地媒體《Fairfax Media》踢爆，曾於2014年收受中資企業玉湖集團給的經費，並要求另一家中資企業贊助個人旅遊的費用，約1670澳幣（約台幣4萬530元），此舉引發當地民眾反彈，備受批評，目前鄧森遭當局調查是否違法。

鄧森今日召開記者會表示，公眾的注意力因為他正在接受調查而分散了，使公眾無法專注在澳洲、澳洲人面對的重要議題上，決定辭去議員的職位，並稱「我犯了錯，要為此付出代價」。

報導指出，鄧森隸屬政黨工黨的黨魁比爾（Bill Shorten）表示，他不會趕走鄧森，盼大家給他第2次機會。

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  • 澳洲參議員鄧森因為收受中資捐款惹議，今天召開記者會宣布辭去議員一職。（法新社）

    澳洲參議員鄧森因為收受中資捐款惹議，今天召開記者會宣布辭去議員一職。（法新社）

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