中國民選村官明受審 委任律師被阻只能官派辯護

2016-09-07 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省陸豐市烏坎村的民選村主任林祖戀（原名林祖鑾），今年6月17日深夜被中國公安以涉嫌利用職權收賄罪名強行押走，7月21日正式逮捕，該案將於明（8）日開庭，辯護律師則由官方指派。

烏坎村2011年因土地被官員賤賣爆發大規模抗爭，次年舉行一人一票選舉村委會，帶領村民抗爭的林祖戀被選為黨總支書記兼村委會主任，但6月17日突然遭公安強行帶走，罪名為涉嫌收賄。6月21日官方播出林祖戀「主動供認」收賄影片，正式以涉嫌收賄罪之名正式逮捕林祖戀。

綜合媒體報導，該案將於8日在佛山法院公開審理，由於林祖戀家人委託的律師遭官方阻擾無法辯護，李祖戀的辯護律師將由官方指派。

另外，烏坎村迄今每天仍有超過千人於村內遊行要求釋放林祖戀，今日更進入第80天，開審日不僅全村菜販、魚販罷市抗議，明起至11日將擴大行動，每天1次遊行改為2次。

但烏坎村民也陸續接到警告，公安指遊行嚴重擾亂社會及交通秩序，若在10日前停止遊行，將不會被追究相關責任。