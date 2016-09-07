杜特蒂對歐巴馬爆粗口 希拉蕊：互相尊重

2016-09-07 20:57

〔編譯周柏憲／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂日前曾公開稱美國總統歐巴馬「婊子養的」，儘管美方不滿杜特蒂的言論，在任與前任的美國官員皆輕描淡寫，表示他們不想在中國於亞洲擴大領土伸張的高度壓力下破壞兩國關係。美國民主黨總統參選人希拉蕊則表示，美、菲的關係需要建立在互相尊重之上。

《路透》報導，面臨中國崛起之際，希拉蕊支持歐巴馬的政策強調亞太地區對美國利益的重要性，也說歐巴馬取消雙方會晤是正確的決定。希拉蕊在競選飛機上向媒體表示，「菲國總統羞辱我們的總統時，用非常低調委婉的方式說聲『不好意思，會不開了』是非常適當的。」

希拉蕊也說，「美菲兩國外交關係緊密，而且我認為，這層關係對我們兩國而言至關重要，兩國也都期待，彼此有某種程度的尊重。」

美國國務院表示，歐巴馬和杜特蒂在寮國會晤告吹，是因為菲國領導者用詞的語調讓人不禁懷疑，美菲是否能展開有效的談話。美國國務院副發言人唐納（Mark Toner）說，「說出的話非常重要，我們想要看到熱衷且對緊密合作保持開放的氛圍。」