營收和獲利不佳 中國上市銀行裁員減薪
〔記者盧永山／台北報導〕英國金融時報報導，由於營收成長停滯，淨利潤銳減，壞帳增加，中國多家上市銀行為了降低成本，今年以來已裁員約3.5萬人，並大砍平均薪資。
根據上海萬得信息（Wind Information）的資料，中國19家上市銀行中，有7家表示截至6月底的員工總數減少，裁員總數達3萬4691人，其中中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行等資產規模前5大的銀行，合計裁員2.5萬人。
過去10年中國大型銀行的就業人口只增不減，因此這波裁員可能代表了一個轉捩點。銀行從業人員指出，近年來一些同事主動離職，投入證券公司或P2P網貸平台的工作。
相較於中國銀行業的裁員動作，根據英國金融時報分析，西方銀行業的裁員人數更高，光在2015年，美國和歐洲11大銀行合計裁員近10萬人。
Sanford C. Bernstein駐香港的亞洲銀行業分析師侯偉表示：「銀行業面臨更大的淨利潤和信用成本壓力，如果他們想維持獲利持平獲正成長，就需要更嚴格地控制營運成本。短期內，他們將用削減營運成本來作為提升獲利成長的手段，但長期而言，這是一個更結構性的趨勢，很多銀行在電子銀行服務做了大量投資。」
中國資產第6大的招商銀行，裁員人數最多，達7768人，占員工總數10%。平安銀行裁員比重最高，裁員6301人，占員工總數的20%。
中國銀行業的平均薪資也遭調降，尤其是銀行業主管的薪資，最多被砍60%。中國建設銀行董事長王洪章2015年薪水被砍50%，其他國有大型銀行董事長的薪水也遭大砍。
但最新資料顯示，銀行業的一級主管也被砍薪。侯偉預估，中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行和中國銀行等中國4大國有銀行，今年上半年平均薪資下降3%。民營銀行的日子也不好過，中國民生銀行今年上半年的平均薪資被砍22%。
北京天風證券銀行業分析師廖繼明表示，除了削減成本，銀行業轉向數位金融，也是促使他們裁員的原因。
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標題：營收和獲利不佳 中國上市銀行裁員減薪
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