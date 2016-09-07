川普三明治人氣高 網友：會不會發出惡臭？
2016-09-07 21:45
〔即時新聞／綜合報導〕紐約州熟食店推出一份售價6美元的川普三明治，內容物有與英文「胡扯」（baloney）同義的燻腸、乳酪、俄羅斯醬汁和一片片酸黃瓜，而這個三明治最大的特色在於，是由墨西哥人或穆斯林等移民專門製作，大大諷刺川普的移民政策。
根據綜合報導，紐約州一間Olive Leaf Gourmet熟食店推出人氣川普三明治，一份售價6美元，每天大概可以賣出40份左右。而川普三明治的靈感是來自於老闆穆巴雷茲（Omar Mubarez）與員工之間的小玩笑。雖然穆巴雷茲的川普三明治賣得嚇嚇叫，但他本人卻直言不會把票投給這種在美國散布仇恨的共和黨提名人選。
網友對於這樣的三明治幽默的表示：「這是史上最政治化的三明治」，也有網友嘲諷說：「這個三明治會不會發出惡臭阿？」、「川普三明治，可以咬咬看，但我吞不下去。」，但也有另一派網友跳出來質疑商家「所以老闆是要支持希拉蕊嗎？腦子有洞阿！」
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