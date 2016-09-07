戰亂頻仍 聯合國：全球5千萬兒童流離失所

根據聯合國兒童基金會（UNICEF）7日公布的報告，全球有5000萬兒童因為戰爭與貧窮，被迫流離失所，其中有2800萬兒童由於暴力衝突，被迫離開家園。（路透）

2016-09-07 20:00

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據聯合國兒童基金會（UNICEF）7日公布的報告，全球有5000萬兒童因為戰爭與貧窮，被迫流離失所，其中有2800萬兒童由於暴力衝突，被迫離開家園。

聯合國兒童基金會報告指出，全球孩童難民的在過去10年來數量倍增，從原本的400萬人，增至820萬人。他們是地球上最弱勢的一群人，如果各國政府不採取行動，受難人數還會攀升。

另外，全球有1000萬名難民兒童，以及1百萬名尋求庇護的兒童仍無法拿到難民身分，有近1700萬名兒童因戰爭而流離失所，滯留在他們祖國的邊界。

據估計，全球難民兒童中有45%來自敘利亞和阿富汗，許多孩童獨自逃難。2015年，有10萬名舉目無親的難民兒童在78個國家尋求庇護，數量是2014年的3倍。

聯合國兒童基金會緊急事務部門主管察班（Ted Chaiban）表示，這些難民是兒童，就該以兒童的方式對待，他們值得獲得保護和受教育。