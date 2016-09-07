| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南、高雄、屏東豪雨特報 工商團體10點決定 明是否出席基本工資審議 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 國際

戰亂頻仍 聯合國：全球5千萬兒童流離失所

根據聯合國兒童基金會（UNICEF）7日公布的報告，全球有5000萬兒童因為戰爭與貧窮，被迫流離失所，其中有2800萬兒童由於暴力衝突，被迫離開家園。（路透）

2016-09-07  20:00

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據聯合國兒童基金會（UNICEF）7日公布的報告，全球有5000萬兒童因為戰爭與貧窮，被迫流離失所，其中有2800萬兒童由於暴力衝突，被迫離開家園。

聯合國兒童基金會報告指出，全球孩童難民的在過去10年來數量倍增，從原本的400萬人，增至820萬人。他們是地球上最弱勢的一群人，如果各國政府不採取行動，受難人數還會攀升。

另外，全球有1000萬名難民兒童，以及1百萬名尋求庇護的兒童仍無法拿到難民身分，有近1700萬名兒童因戰爭而流離失所，滯留在他們祖國的邊界。

據估計，全球難民兒童中有45%來自敘利亞和阿富汗，許多孩童獨自逃難。2015年，有10萬名舉目無親的難民兒童在78個國家尋求庇護，數量是2014年的3倍。

聯合國兒童基金會緊急事務部門主管察班（Ted Chaiban）表示，這些難民是兒童，就該以兒童的方式對待，他們值得獲得保護和受教育。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兒童 敘利亞 聯合國兒童基金會 阿富汗 難民
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：戰亂頻仍 聯合國：全球5千萬兒童流離失所


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.