恐攻？ 車載瓦斯鋼瓶接近巴黎聖母院 2嫌被逮
2016-09-07 20:47
〔編譯周柏憲／綜合報導〕今日法國警方在巴黎市中心的天主教堂「巴黎聖母院」發現一台載有好幾罐瓦斯鋼瓶的車輛，車上的兩名嫌犯已被拘押。
《法新社》、《路透》報導，這輛沒有登記牌照的車輛內有7個瓦斯鋼瓶，其中1個空瓶就放置在副駕駛座上，根據消息人士，車內未有引爆裝置。此外，警方也在車內尋獲阿拉伯語文件。
兩名警官表示，這輛車子當時閃著危險警示燈，好像是在吸引他人注意，「我們認為，他可能想要『測試』一下。」
《路透》指出，過去1年半以來，法國有超過200人因恐攻喪生，
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