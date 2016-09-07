美國頻出現詭異小丑 想將小孩拐進森林

2016-09-07 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕雖然小丑常常扮演娛樂大人小孩的角色，然而他們濃豔的裝扮和古怪的穿著有時也會讓人不舒服。最近美國更出現了一些詭異的小丑，試圖要將小孩誘拐進森林。

綜合外媒報導，美國北卡羅萊納（North Carolina）自8月底至今，發生了8起和小丑有關的詭異案件。報案內容多半是有民眾目擊到穿著連身衣、長襪、紅靴、有紅鼻子的小丑有可疑的行為。有一群小孩說，他們曾經看到兩個詭異的小丑跑進一輛被漆成全黑的車裡，而開車的是第三個小丑。

也有其他報案者指出，看到小丑試圖拿大把鈔票，誘拐小孩跟著他進到森林裡。更有報案者說，曾看到拿著刀的小丑在追趕一名中學生。然而警方目前還沒抓到任何嫌犯，無法確定這些案件是否都是同一批人所為，也無法確定這是否只是惡作劇。但警方表示，小丑這樣的行為已經犯法。

雖然有目擊者在推特公布小丑照片，然而多數網友都質疑其真實性，很多人都認為這應該只是惡作劇。有網友直言，「如果那些小丑是真的想誘拐兒童，應該一定會誘拐成功。」、「報案者應該是被麥當勞叔叔嚇到吧...」有網友更大膽猜測，「這應該是史蒂芬金最新小丑電影的行銷手法！」