美國頻出現詭異小丑 想將小孩拐進森林
2016-09-07 20:33
〔即時新聞／綜合報導〕雖然小丑常常扮演娛樂大人小孩的角色，然而他們濃豔的裝扮和古怪的穿著有時也會讓人不舒服。最近美國更出現了一些詭異的小丑，試圖要將小孩誘拐進森林。
綜合外媒報導，美國北卡羅萊納（North Carolina）自8月底至今，發生了8起和小丑有關的詭異案件。報案內容多半是有民眾目擊到穿著連身衣、長襪、紅靴、有紅鼻子的小丑有可疑的行為。有一群小孩說，他們曾經看到兩個詭異的小丑跑進一輛被漆成全黑的車裡，而開車的是第三個小丑。
也有其他報案者指出，看到小丑試圖拿大把鈔票，誘拐小孩跟著他進到森林裡。更有報案者說，曾看到拿著刀的小丑在追趕一名中學生。然而警方目前還沒抓到任何嫌犯，無法確定這些案件是否都是同一批人所為，也無法確定這是否只是惡作劇。但警方表示，小丑這樣的行為已經犯法。
雖然有目擊者在推特公布小丑照片，然而多數網友都質疑其真實性，很多人都認為這應該只是惡作劇。有網友直言，「如果那些小丑是真的想誘拐兒童，應該一定會誘拐成功。」、「報案者應該是被麥當勞叔叔嚇到吧...」有網友更大膽猜測，「這應該是史蒂芬金最新小丑電影的行銷手法！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 痛心功能不彰 全教總退出年金改革委員會
- 憂廠房縮水 水五金業籲放寬綠帶
- 看上央行總裁大位 周刊爆：他們要將彭淮南拉下...
- 公衛與疾病防治》搶救C肝，政府當視民如寶
- 煞不住！ 新台幣早盤一度狂飆逾2角
- 膠囊旅館內疑自殺 遺書：媽媽對不起
- 園藝系主任嫖妓9次 郭純德：知錯會改
- 粉紅炸彈連還爆！SE7EN李多海曼谷約會認愛
- 舒淇綁紅線閃婚 傳白龍王顯靈助攻
- MLB》42歲代打開轟 鈴木一朗再寫紀錄（影音）
- 竊女住戶高跟鞋自慰噴精 男賠5萬換撤告
- MLB》追隨鈴木一朗腳步 川崎宗則一登大聯盟就敲安
- 角頭「空保」出殯 多位民代到場致意
- 渣男狂騙女友千萬 挨告判賠
- 不遮了！林心如這樣穿出時尚孕味
- 南島文化節木雕 民眾可票選拿大奬
- 屋主殺死小偷被求償 陳沂虧「法官竟然沒有判死刑」
- 新牛仔褲5秒染黑清水 定色出包？網友嚇退貨
- 大里慰獨老 企業送月餅給偏鄉童
- 驚！名嘴爆料林志玲言承旭「從沒分開過」
- 「肉宴女王」爆乳夾冰 網友踢爆本尊嚇人
- （影音）張惠妹為了周董 秀激瘦筷子腿
- 青峰痛批黃牛 「還理直氣壯說喜歡蘇打綠」
- 紅綠燈變「獨眼龍」 多良火車站險象環生
- 〈太醒目了〉140公斤胖賊 偷車後3小時落網
- 國民女優牽線 又見偶像成員下海拍AV
- 「越大咖越好！」 投保中心籲樂陞投資人登記求償
- 桃園工程品質差 民眾怨：換什麼黨都一樣
- 車子還我！校長賣假學歷被查扣還討價
- 韓進海運母公司 將挹注9000萬美元
- 溫馨投遞情 綠衣天使送信兼關懷獨老
- 機捷年底通車遭質疑 陳凱凌：無政治考量
- 正氣路污水下水道開挖 交通黑暗期來囉
- 桃園全台最難玩？鄭文燦：批評不公平
- 8公里免費公車 台一線年底試辦
- 第四代抗凝血藥 健保給付、副作用降低
- 國道聯結車自撞護欄 駕駛彈飛慘死
- 30年前蝸牛宴 曾重創金蘭王國
- 百尺竿頭資產 已「技術扣押」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美國頻出現詭異小丑 想將小孩拐進森林
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分