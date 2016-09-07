座頭鯨保育奏效 多數族群脫離瀕危名單

美國聯邦當局將大多數座頭鯨的族群從瀕危物種單除名。（法新社）

2016-09-07 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕日前國際自然保護聯盟（IUCN）指出，經過數十年的保育，熊貓已從瀕危物種（Endangered）的名單除名，改列為易危物種（Vulnerable）。現在又傳好消息，美國聯邦當局將大多數座頭鯨（Humpback whale）的族群從瀕危物種單除名。

根據《衛報》報導，過去50年，國際社會禁止商業捕鯨魚，鯨魚數量逐年增加，日前美國國家海洋漁業局（NMFS）表示，分布在全球14個水域的座頭鯨族群中，有9個族群數量有明顯的回升，座頭鯨不再被視為瀕危物種，不過仍有4個族群處於瀕危名單中，另1個則列入受威脅名單。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）主管漁業的助理局長索貝克（Eileen Sobeck）表示，這是非常成功的保育消息，在海洋的環境中，座頭鯨和其他種類的鯨魚扮演著相當重要的角色。

報導指出，美國國家海洋暨大氣總署和美國國家海洋漁業局於2015年將全球的座頭鯨重新劃分成14個族群。