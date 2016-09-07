| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 國際

多麼痛的領悟？ 時尚定義在「臉」不在「衣」

2016-09-07  22:26

〔即時新聞／綜合報導〕法國有位時尚造型師兼編輯娜塔莉·葛昆（Nathalie Croquet）已經在時尚界打滾30多個年頭，但就在不久前她進行名為「SPOOF」計畫2，大拍惡搞照，在反諷時尚界的同時，也希望帶出更深的探究。

綜合媒體報導，娜塔莉與世界知名攝影師丹尼爾·史瓦澤（Daniel Schweizer）共同合作，模仿各大品牌如Theory、Isabel Marant、ElevenParis、Desigul等等御用模特，不僅妝髮一樣，連商品都真的跟名牌廠商借來拍攝，與模特兒左右對照的「SPOOF」系列照片，已在法國展出。

娜塔莉認為審美的觀念在不知不覺間已在西方時尚界刻出一項標準，希望以自嘲與對比的方式激起大眾以批判性思考模式，去思考對於女性身分的呈現與形象；也希望對精品廣告的版權、肖像問題做更深的探究。

娜塔莉說，「我認為現代人需要更多精神去生活及感受快樂，而我很樂意提供他們這些趣味，即使是我需要拿自己開玩笑。」娜塔莉逗趣自嘲的方式，多少激發了世人用更多不同角度探討金光迷幻的時尚界。

廣告
  • 娜塔莉·葛昆（Nathalie Croquet）（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）

    娜塔莉·葛昆（Nathalie Croquet）（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）

  • 模仿莎拉·卡明絲（Sara Cummings）模特兒的「SPOOF」系列照。（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）

    模仿莎拉·卡明絲（Sara Cummings）模特兒的「SPOOF」系列照。（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）

  • 模仿娜塔莉亞·沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）模特兒「SPOOF」系列照。（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）

    模仿娜塔莉亞·沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）模特兒「SPOOF」系列照。（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）

  • 模仿娜塔莎·波利（Natasha Poly）模特兒「SPOOF」系列照。（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）

    模仿娜塔莎·波利（Natasha Poly）模特兒「SPOOF」系列照。（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）

  • 模仿珍娜·戈德薩克（Jena Goldsack）模特兒「SPOOF」系列照。（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）

    模仿珍娜·戈德薩克（Jena Goldsack）模特兒「SPOOF」系列照。（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）

  • 模仿安納塔西亞·伊萬諾娃（Anastasia Ivanova）模特兒「SPOOF」系列照。（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）

    模仿安納塔西亞·伊萬諾娃（Anastasia Ivanova）模特兒「SPOOF」系列照。（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Nathalie Croquet spoof 名牌 惡搞 時尚 時裝模特兒
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：多麼痛的領悟？ 時尚定義在「臉」不在「衣」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.