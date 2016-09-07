多麼痛的領悟？ 時尚定義在「臉」不在「衣」
〔即時新聞／綜合報導〕法國有位時尚造型師兼編輯娜塔莉·葛昆（Nathalie Croquet）已經在時尚界打滾30多個年頭，但就在不久前她進行名為「SPOOF」計畫2，大拍惡搞照，在反諷時尚界的同時，也希望帶出更深的探究。
綜合媒體報導，娜塔莉與世界知名攝影師丹尼爾·史瓦澤（Daniel Schweizer）共同合作，模仿各大品牌如Theory、Isabel Marant、ElevenParis、Desigul等等御用模特，不僅妝髮一樣，連商品都真的跟名牌廠商借來拍攝，與模特兒左右對照的「SPOOF」系列照片，已在法國展出。
娜塔莉認為審美的觀念在不知不覺間已在西方時尚界刻出一項標準，希望以自嘲與對比的方式激起大眾以批判性思考模式，去思考對於女性身分的呈現與形象；也希望對精品廣告的版權、肖像問題做更深的探究。
娜塔莉說，「我認為現代人需要更多精神去生活及感受快樂，而我很樂意提供他們這些趣味，即使是我需要拿自己開玩笑。」娜塔莉逗趣自嘲的方式，多少激發了世人用更多不同角度探討金光迷幻的時尚界。
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娜塔莉·葛昆（Nathalie Croquet）（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）
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模仿莎拉·卡明絲（Sara Cummings）模特兒的「SPOOF」系列照。（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）
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模仿娜塔莉亞·沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）模特兒「SPOOF」系列照。（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）
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模仿娜塔莎·波利（Natasha Poly）模特兒「SPOOF」系列照。（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）
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模仿珍娜·戈德薩克（Jena Goldsack）模特兒「SPOOF」系列照。（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）
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模仿安納塔西亞·伊萬諾娃（Anastasia Ivanova）模特兒「SPOOF」系列照。（擷取自Nathalie Croquet IG帳號）
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標題：多麼痛的領悟？ 時尚定義在「臉」不在「衣」
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