茲卡可在精子存活188天 世衛公佈愛愛新方針

世界衛生組織建議，不管是男性還是女性，從茲卡疫區回國的6個月內應該避免性行為，即使沒出現茲卡症狀，也不建議有任何性行為。（圖擷自WHO）

2016-09-07 19:52

〔編譯周柏憲／綜合報導〕如果您或您的性伴侶曾到茲卡疫區旅遊，原訂回國後的2個月內應避免從事性行為，但是世界衛生組織（WHO）6日公佈愛愛新方針，將避免性行為的時間大幅拉長。

《CNN》報導，新的方針顯示，不管是男性還是女性，從茲卡疫區回國的「6個月內」應該避免性行為，即使沒有出現罹患茲卡的症狀，也要遵循這項準則。

報導指出，這項新方針與前一代大不同，原本只限定男性的防茲卡性愛方針現在也適用在女性身上，此外，避免從事性行為從原本的2個月拉長到6個月。

WHO解釋，因為其他文獻顯示，茲卡可存活在男性精子內的時間比先前已知的時間還長，「最高的紀錄時間是62天，但是精子裡的茲卡微粒可以維持到188天。」

WHO也說，「6個月」還算保守，但是目前沒有延展更長時間的打算。