| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南、高雄、屏東豪雨特報 工商團體10點決定 明是否出席基本工資審議 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 國際

茲卡可在精子存活188天 世衛公佈愛愛新方針

世界衛生組織建議，不管是男性還是女性，從茲卡疫區回國的6個月內應該避免性行為，即使沒出現茲卡症狀，也不建議有任何性行為。（圖擷自WHO）

2016-09-07  19:52

〔編譯周柏憲／綜合報導〕如果您或您的性伴侶曾到茲卡疫區旅遊，原訂回國後的2個月內應避免從事性行為，但是世界衛生組織（WHO）6日公佈愛愛新方針，將避免性行為的時間大幅拉長。

《CNN》報導，新的方針顯示，不管是男性還是女性，從茲卡疫區回國的「6個月內」應該避免性行為，即使沒有出現罹患茲卡的症狀，也要遵循這項準則。

報導指出，這項新方針與前一代大不同，原本只限定男性的防茲卡性愛方針現在也適用在女性身上，此外，避免從事性行為從原本的2個月拉長到6個月。

WHO解釋，因為其他文獻顯示，茲卡可存活在男性精子內的時間比先前已知的時間還長，「最高的紀錄時間是62天，但是精子裡的茲卡微粒可以維持到188天。」

WHO也說，「6個月」還算保守，但是目前沒有延展更長時間的打算。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性行為 茲卡 茲卡病毒
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：茲卡可在精子存活188天 世衛公佈愛愛新方針


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.