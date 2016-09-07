中國運鈔車遭員工劫持 損失約1.66億

2016-09-07 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省一輛運鈔車驚傳遭劫持，初步估計損失金額約3500萬人民幣（約台幣1億6611萬元），目前當地警方已經逮捕一名嫌犯，另有3名嫌犯在逃。

根據《中新網》報導，遼寧省營口市委宣傳部指出，今日下午營口市下轄的大石橋市一輛運鈔車遭車上4名工作人員劫持，損失金額約3500萬人民幣，此外報導指出，運鈔車為當地的中國農業銀行所有，事發後，警方已經逮捕一名嫌犯，其他3名嫌犯則在逃，當地警方正全力緝捕中。