杜特蒂爆粗口惹議 這些國家領袖也曾失言

2016-09-07 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）5日前往寮國出席東協峰會前，在記者會上怒罵美國總統歐巴馬（Barack Obama）是「婊子養的」，引發美方不滿，並取消2國雙邊會談。政治人物的失言再度引發關注，外媒更整理知名領袖的失言語錄。

根據《BBC》報導，杜特蒂出言不遜，引發外交風波，儘管事後透過發言人表示對此感到懊悔，但仍引發不少爭議，不過杜特蒂並不是第一位冒犯、批評其他國家元首的領袖，例如澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）曾於2014年揚言要將俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）「撞倒在地」。

報導指出，烏拉圭總統穆希卡（Jose Mujica）曾在2013年一場記者會前稱阿根廷總統克里斯蒂娜（Cristina Fernandez de Kirchner）是「老巫婆」；委內瑞拉前總統查韋斯（Hugo Chavez）於2006年在聯合國進行演講時，稱當時美國總統布希（George W Bush）是「魔鬼」等。