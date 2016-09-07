中國小學生開學要花52萬？ 網民痛批炫富
2016-09-07 18:48
〔即時新聞／綜合報導〕最近正值開學季，很多家長都會為學生準備書包、文具等開學用品。然而最近中國的一張小學生開學清單卻引來大家關注，因為該清單上所有東西加起來花費超過人民幣11萬元（約逾新台幣52萬元）。
綜合中媒報導，中國北京一位網友之前在網路貼出一張小學生的開學清單，清單上要購買的商品相當多，除了有基本的制服、文具、書本外，還有一些奢侈、不必要的商品，像是Nike背包、兒童智慧手錶等。上述商品再加上英文補習費、鋼琴家教費、特長培養班費用和假期旅遊費後，一共要11萬3578元人民幣。
這張小學生開學清單引來許多中國網民熱烈討論，有網民直言，「貼清單的家長根本是在炫富！」、「假期旅遊要花5萬人民幣？」也有網民分享，他家小孩的開學費用根本不到1萬元人民幣。
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