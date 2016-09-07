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美國奧勒岡州著名地標「鴨嘴」 遭人惡意破壞

奧勒岡州基萬達海角上具標誌性、高約2.13公尺的砂岩地基「鴨嘴」已經崩落成碎石。（圖擷自奧勒岡州立公園臉書）

2016-09-07  17:54

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國奧勒岡州一處海灘的砂岩基地風景美不勝收，多年來一直是遊客心目中的旅遊聖地，但是海灘上具標誌性砂岩地基遭到破壞成了一堆碎石。其破壞過程被目睹的民眾錄下。

《CNN》報導，日前園方管理員發現，奧勒岡州基萬達海角（Cape Kiwanda）上具標誌性、高約2.13公尺的砂岩地基「鴨嘴」已經崩落成碎石，管理員起初以為是經年累月受地心引力影響所致。

但是，一部在網路上流傳的影片顯示，真正的「兇手」並非大自然，而是遭到人類惡意破壞。據報導，一群人跨越以繩子隔開的禁入區，對著「鴨嘴」連拉帶推，直到整座地基倒塌。目前已對這群違法人士展開搜尋。

砂岩地基被破壞的過程被卡拉斯（David Kalas）錄下。卡拉斯向《CNN》說，他與傾倒砂岩地基的兩名男子理論時，他們將朋友的腳傷怪罪在砂岩地基上，並聲稱這麼做是為了安全，甚至是「幫了奧勒岡州和全世界一把。」

奧勒岡州立公園在臉書寫道，砂岩地基的著名地標「鴨嘴」已經倒塌，所幸無人受傷。該文也寫道，「鴨嘴」的碎石嚴肅地提醒了我們，脆弱的岸岩和峭壁非常危險，貼文還附上一對情侶踩在砂岩地基上的照片，頗具諷刺意味。

據奧勒岡州立公園，這群人恐繳上數百美元罰款，也可能面臨刑事指控。

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