東協槓中國 菲律賓控中在南海淺灘秘密造島
2016-09-07 16:49
菲律賓今日在東協峰會中，指控中國在黃岩島（斯卡伯勒淺灘）展開最新的建築工事。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕20國集團（G20）峰會才剛落幕，東協（ASEAN）峰會6日接棒登場。雖然東協說好不提及南海爭議以免刺激中國，但是菲律賓今日（7）仍把南海島嶼爭議搬上檯面，指控中國在黃岩島（Scarborough Shoal，斯卡伯勒淺灘）展開最新的建築工事。
《法新社》報導，如果中國在斯卡伯勒淺灘填海造陸，以形成軍事前哨，其距離菲律賓本島呂宋島僅230公里，而且呂宋島上有美軍進駐。儘管北京本週已否認在淺灘上填海造陸，但菲律賓今日秀出中國船隻在淺灘附近的照片，這些船隻能挖掘沙土和執行其他建造人工島所需的活動。
受聯合國背書的南海仲裁案結果今年7月出爐，判決指出，聲稱擁有大部分南海主權的中國，並沒有法律依據，而且在爭議的海域建造人工島屬違法行為；但是北京對此判決置之不理。菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）向法新社表示，「我們有理由相信，它們（中國船隻）的出現屬於建造活動的前兆」，「我們持續看守監測他們的行動。」
據報導，中國與菲律賓海軍在海上對峙後，在2012年取得菲國也宣稱擁有主權的黃岩島，從那時起，中國在黃岩島海域部署船艦阻擋菲國漁民。根據安全分析專家，中國在斯卡伯勒淺灘建造的人工島，可能改變現況，並且增加與美國武裝對峙的風險。
美國官員擔心，黃岩島上的軍用機場，有利中國劃設具威脅性的防空識別區，而且讓美方最頭疼的，是黃岩島將使中國的軍隊基地，接近與定期在菲律賓主島呂宋島（Luzon）進行軍演的美軍。根據安全專家分析，在軍事前哨擴軍，是中國實現控制海洋野心的重要之舉。
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