增加武器配備 印尼欲採「菲律賓式」掃毒法
2016-09-07 16:37
菲國警方持搜索票在巴石市（Pasig City）與毒品牽連的民宅荷槍實彈搜查。（法新社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕自菲律賓總統杜特蒂6月上任以來，共有2400人在他一手主導的「反毒戰爭」下喪命，其中約900人遭警察就地執法，其餘則是在調查過程中途喪命。印尼緝毒局局長受到「菲律賓式」毒品戰爭的啟發，打算配給警力更多項個人和重型武器，藉此加強印尼的反毒勢力。
《路透》報導，印尼緝毒局局長布迪（Budi Waseso）週二（6）晚間表示，印尼身為東南亞地區最大毒品市場之一，緝毒局正在處於增加武器、稽查人員、科技技術、以及緝毒犬的過程，以此加強執法效力。
局長布迪被問到，印尼的緝毒風格是否有如菲律賓「積極」，他回道「我想是的」，「印尼的毒品問題就跟菲律賓一樣糟糕。」布迪也說，「毒販的生命一點價值也沒有，因為他扼殺那麼多人的生命，我們如何尊重他的生命？」
但是印尼緝毒局官方發言人斯拉姆（Slamet Pribadi）則說，印尼依法懲處，符合國家和國際的法律標準。
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