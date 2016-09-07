Instagram上最受歡迎！ 第一名又由這個機場獲得
《Instagram》上出現率最高、全球最受歡迎的機場，新加坡的樟宜機場拿下第一名。（圖擷取自樟宜機場官網）
〔即時新聞／綜合報導〕許多人出國遊玩時，喜歡用拍照打卡的方式紀錄旅遊生活，而機場更是許多旅客前往各個國家的第一個窗口。國外旅遊網站《traveler》就做出一項調查，針對在社群軟體《Instagram》上出現率最高、全球最受歡迎的機場做了研究，由新加坡的「樟宜機場」（Changi Airport）拿下第一名。
樟宜機場不論是設計、公共設施和服務方面，都是實至名歸。先前就有英國航空服務調查機構「Skytrax」做出全球最佳機場調查，由深受全球旅客青睞的樟宜機場拿下第一名。其熱門的原因還包括許多有趣的藝術裝置，像是向日葵造型的屋頂，還有一年一度的東方新年節慶和聖誕節時才有的慶祝會。預計在2018年還會有一個新的複合式零售街開幕，獨特的設計和內部造景，滿足旅客購物和視覺兩種需求。
榜上有名的還包括美國的「洛杉磯國際機場」（Los Angeles International Airport），獲得第二名，主要是因為這裡有很多國際巨星出沒。第三名為泰國的「泰國蘇凡納布機場」（Suvarnabhumi Airport），根據出現率，機場拱型大廳和佛像是特色之一。其他還有如雪梨國際機場（Sydney International Airport）、卡達哈瑪德國際機場（Hamad International Airport）、紐約甘迺迪機場（John F Kennedy Airport）、東京羽田機場（Haneda Airport）等。
《Instagram》上出現率最高、全球最受歡迎的機場，新加坡的樟宜機場拿下第一名。（圖擷取自樟宜機場官網）
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