比賽時被問總理是誰 「烏克蘭小姐」答不出乾笑帶過...

庫切連科在比賽過程中說不出總理名字，但最後仍奪下后冠。（圖擷取自每日郵報）

2016-09-07 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕選美比賽向來都強調參選佳麗必須兼具智慧與美貌，不過最近當選的烏克蘭小姐的18歲佳麗庫切連科（Aleksandra Kucherenko）在比賽過程中被主持人問到「現任烏克蘭總理是誰？」她回答不出、只以乾笑帶過，主持人事後則說：「我以為每個人都知道...」

根據《每日郵報》報導，此次烏克蘭小姐選美大賽在基輔舉行，擠進前8強的18歲佳麗庫切連科在機智問答時被主持人問到現任總理是誰，不過她只撥了一下頭髮並向在場人士微笑，遲遲無法說出總理格羅伊斯曼（Volodymyr Groysman）的名字，主持人見狀後比手畫腳做出提示，但庫切連科仍是回答不出來，最後以乾笑帶過。

庫切連科的糗態就這樣放送出去，另一名主持人則說：「我很抱歉，我以為每個人都知道，但是她真的很美。」雖然在比賽過程中出糗，庫切連科最後仍奪下后冠，受訪時被問及為何說不出總理名字，她則坦言自己當時真的太過緊張，導致腦中一片空白，而庫切連科將代表烏克蘭參加12月在美國華盛頓舉辦的世界小姐大賽。

庫切連科在比賽過程中被主持人問到「現任烏克蘭總理是誰？」她回答不出、只以乾笑帶過。（圖擷取自每日郵報）