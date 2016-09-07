將新生外甥丟下3樓 狠心婦辯：有聲音叫我這麼做

印度5日凌晨4時許，一名婦人將出生才18天的外甥丟下醫院3樓陽台。（圖擷自DailyMail）

2016-09-07 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名狠心婦人，疑似因嫉妒，竟把才剛出生18天的外甥丟下3樓，幸好孩子命大僅受輕傷。事後這名婦人稱，自己是聽到「有聲音叫我這麼做」。

英國《每日郵報》報導，印度坎普爾（Kanpur）一家私立醫院，一名男嬰出生後罹患敗血症，但男嬰母親產後虛弱需要丈夫陪伴，由男嬰的舅舅、舅媽雅答芙（Sarita Yadav）一起幫忙照顧外甥。

醫院走廊監視器拍到，5日凌晨4時許，雅答芙抱著外甥走出房間，接著走到角落，將男嬰從3樓高的陽台丟下，隨後拿起毛巾，假裝自己抱著孩子走回房間。

清晨5時半左右，舅舅發現男嬰不見，問了雅答芙也說不知道，急忙報警。後來男嬰被發現卡在鐵欄杆上，奇蹟似地只受了輕傷。

雅答芙遭警方以謀殺罪起訴。她被捕後表示，她丟男嬰下樓是臨時起意，稱是聽到腦中有聲音要她這麼做。不過家人認為，她應是嫉妒嫂嫂產下男嬰才下毒手。

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