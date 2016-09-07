韓團18歲中國成員 「春麗妹」程瀟開球紅了

韓團宇宙少女成員程瀟Cosplay成春麗開球。（圖擷取自YouTube）

2016-09-07 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕韓國職棒比賽常找韓團正妹開球，包括少女時代潤娥、EXID的Hani、以及TWICE的台灣少女周子瑜，都留下吸睛的開球影片。日前，韓國某一場棒球比賽，又找來今年成立的13人女團「宇宙少女」開球，其中一位Cosplay成春麗的正妹，身影引發了韓、日、台等國網友的關注，媒體也紛紛報導。

在YouTube上的宇宙少女開球影片中，一位Cosplay成春麗的成員一直是鏡頭的焦點，而她不只正，還有一身扎實的真功夫，在熱身時就輕輕鬆鬆的來個朝天蹬伸展筋骨，上投手丘後更連續秀出一字馬、空手翻、凌空側踢等動作，再將手中的球丟出，讓主播都一邊轉播一邊發出讚嘆的驚呼。

引發關注後，「春麗妹」馬上被肉搜，原來她是宇宙少女的領舞兼副唱程瀟，來自中國廣東省深圳市，1998年生，畢業於深圳藝術學校舞蹈系，今年3月隨團正式出道。