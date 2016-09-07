想當全球最胖女人 3百公斤女模日吃8000大卡

男友特製增重奶昔，以漏斗餵食莫妮卡。（圖擷自barcroft.tv）

2016-09-07 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位27歲的大尺碼女模特兒莫妮卡（Monica Riley）立志成為「全球最胖的女人」，她目前已重達700磅（約317公斤），不過，她想增重到超過1000磅（約453公斤），「希望能吃到不能動為止！」。

《Barcroft TV》報導，莫妮卡從小就胖，她本來一度打算做減肥手術，最後決定接受胖胖的自己。4個月前認識了25歲的男友席德（Sid Riley），開始展開增重計劃，至今這段期間已增加約25公斤。莫妮卡說：「我變得越胖，我就覺得自己越性感。」

席德相當支持莫妮卡，每天為女友下廚準備高糖、高熱量的餐點，每小時餵食女友一次，甚至還以漏斗餵食。莫妮卡每天平均吃進8000大卡的食物，包括6塊餅乾、6份麵包捲香腸、1大碗玉米片、2大杯特製奶昔、4個麥香雞漢堡、4個雙層起司堡、大份薯條、30塊雞塊、起司通心麵、墨西哥玉米捲、以及1加侖的冰淇淋。

莫妮卡的母親並不支持女兒的夢想，認為是慢性自殺，但莫妮卡覺得增胖讓她過得很開心，而且有席德的全方位照顧，她並不擔心生活問題。席德表示，自己只是想幫助女友完成夢想，「我愛她，我也願意為她做這些事，如果她要喊停，我也會二話不說接受。」

兩人會將餵食過程拍片上網分享，已吸引2萬名粉絲，也有人會向他們購買照片或影片，一組照片約美金600元（約新台幣2萬元）。

莫妮卡一天的餐點量。（圖擷自barcroft.tv）

莫妮卡立志成為「全球最胖女人」，覺得自己越胖越性感。（圖擷自barcroft.tv）