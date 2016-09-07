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日本茨城發生規模4.9地震 東京都也感受到搖晃

今日中午日本茨城縣南部發生規模4.9的地震，人口眾多的東京都也明顯感受到搖晃。（圖擷自NHK）

2016-09-07  12:50

〔即時新聞／綜合報導〕日本茨城縣今天（7日）中午發生地震，地震規模4.9地震，人口密集的東京都感受到搖晃，不過這起地震並沒有引發海嘯。

根據日本氣象廳資訊，日本當地時間13時33分（台灣時間12時33分），在日本茨城縣南部（北緯36.2度、東經140.1度）發生規模4.9的地震，震源深度50公里。其中已茨城縣、埼玉縣南部、栃木縣南部、千葉縣北西部震度4級最大，而人口眾多的東京都也明顯感受到搖晃，震度為3級。

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