什麼！ 歐洲調查顯示 極右派有更快樂的性生活

民調機構YouGov發現，在英國、法國，德國、瑞典、丹麥等歐洲國家，極右派對性生活的平均滿意度高達71%；極左派對性生活的滿意度則為62%。圖為國外情侶在郊外接吻。（路透）

2016-09-07 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕民調機構YouGov在英國、法國，德國、瑞典、丹麥等歐洲國家，針對政治傾向和性生活滿意度，向1萬9000多名受訪者展開調查，發現總體來說極右派對性生活的平均滿意度高達71%；極左派對性生活的滿意度則為62%。

據《每日電訊報》報導，從個別的國家來看，英國極右派對性生活的滿意度達到73%，極左派以68%略遜一籌，左派則為66%。然而英國人對性生活的滿意度，整體來說比其他國家來得低，例如德國極右派性生活滿意度高達77%，極左派也有71%。

YouGov的政治和社會研究主任特威曼（Joe Twyman）表示，雖然調查結果如此，但影響性生活的因素有很多，改變個人的政治傾向不一定能提高自己對性愛的滿意度。不過特威曼也指出，透過這項調查，人們將發現在各個國家中，哪一類人士會有更愉快的床上時光。