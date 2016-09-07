澳洲最大狗狗重達113公斤 個性卻是鐵漢柔情

體重高達113公斤的狗狗貝倫（Baron），是澳洲體型最大的犬隻。（圖擷自《每日電訊報》）

2016-09-07 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕體重高達113公斤的狗狗貝倫（Baron），是澳洲體型最大的犬隻。然而牠雖然有龐大的身軀，個性卻相當溫馴，在擁有「治療犬」的資格後，牠最近就要到學校和醫院一展長才。

據澳洲《每日電訊報》報導，貝倫是一隻2歲的英國獒犬，主人馬克（Mark）和約克（Dorothy York）表示，貝倫還會繼續長大，直到4歲才會停止成長期。目前這隻狗狗每天要吃兩份牛排，和另一隻法國獒犬的餐費加起來，每週都要花掉200澳幣（約新台幣4800元）。

除了牛排之外，貝倫的飲食也是多樣性的，不僅會吃專門的餅乾零食，還會食用沙丁魚、雞蛋、南瓜和蔬菜，以及攝取維生素和油脂。

男主人約克用「溫和的巨人」來形容貝倫，他笑稱英國獒犬是個性最和平的狗狗之一，並已經通過治療犬的評鑑，將會到外面協助需要幫助的人們。