美國研究：茲卡可能藉由眼淚傳播

茲卡一般認為是由蚊子叮咬傳染，但科學家發現體液如眼淚也可能是傳染途徑。（路透）

2016-09-07 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國科學家研究發現，感染茲卡病毒的老鼠，眼睛和淚水都存有茲卡的遺傳物質，推測眼淚可能是人體傳播茲卡的另一個管道。

《路透》報導，聖路易斯華盛頓大學研究團隊在學術期刊《細胞報告》（Cell Report）發表論文，該團隊以模擬蚊子叮咬的方式，對老鼠皮下注射茲卡病毒，一週後可在眼睛中發現活的病毒，28天後，老鼠的眼淚中仍存有無感染性的茲卡遺傳物質。

研究人員認為，這表示茲卡病毒可能藉由感染者的眼淚傳染，不過是否對人類也如此，還有待證實。論文作者之一戴蒙教授（Dr. Michael Diamond）表示，「接著要找出茲卡感染者眼睛中是否有具傳染性的病毒，如果有的話，病毒會存在眼中多久。」團隊計劃找出病毒是否存在於人類眼睛的角膜或其他部位。

雖然茲卡的主要傳染管道由蚊子叮咬傳播，但也已證明可在人體內免疫系統較弱的地方存在，包括精液、陰道分泌物、唾液，現在眼淚也成其中一個可能。這或許可以解釋為何茲卡傳播如此快速。戴蒙教授認為，性行為應非主要的感染途徑，但其他的體液如唾液、尿液、眼淚還滿有可能。