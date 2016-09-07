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墨西哥警方與黑幫駁火 直升機被擊落釀4死

一架墨西哥警方直升機遭到幫派份子擊落，機上4人全數罹難。（圖截自a4cgr.wordpress.com）

2016-09-07  11:07

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥政府近年來展開反毒戰爭，運用強硬手段打擊毒販集團，但有外媒報導指出，一架警方直升機於當地時間6日在米卻肯州（Michoacan）遭到幫派份子擊落，機上4人全數罹難。

綜合外媒報導，米卻肯州州長奧里歐里斯（Silvano Aureoles）表示，墨西哥警方在米卻肯州阿帕欽甘市（Apatzingan）進行掃毒行動，一架負責支援的警方直升機卻遭到對方擊落，直升機駕駛和機上3名警員喪命，另外還有1名警員受傷。但目前未能得知是哪個幫派所為。

米卻肯州是墨西哥境內謀殺率最高的行政區，且被毒販組織嚴密控制，墨西哥政府上星期以來進行掃毒行動，不僅跟幫派駁火，更查獲許多武器，其中還有反戰車飛彈。

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  • 一架負責支援的警方直升機卻遭到對方擊落，直升機駕駛和機上3名警員喪命，另外還有1名警員受傷。（圖截自CNN）

    一架負責支援的警方直升機卻遭到對方擊落，直升機駕駛和機上3名警員喪命，另外還有1名警員受傷。（圖截自CNN）

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相關關鍵字： 墨西哥 幫派 掃毒 毒梟 直升機 米卻肯州
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