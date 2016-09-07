金正恩體制崩壞？ 脫北者較去年同期大增15％
2016-09-07 09:51
南韓統一部指出，今日公布今年1至8月入境脫北者人數較去年同期增加15%，是自從2011年底金正恩政權上台後首度明顯增加。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓統一部今日公布今年1至8月入境脫北者人數，共有894人，較去年同期增加15%，是自從2011年底金正恩政權上台後首度明顯增加。
根據南韓《韓聯社》報導，2009年入境南韓的脫北者曾高達2914人，隨後因北韓加強邊境管制以及對脫北行為祭出嚴厲懲罰，使得2011年脫北者人數減至2706人，之後逐年下滑，至去年下降至1276人。而今年隨著國際社會加強對北韓的制裁力度後，許多北韓外派員工紛紛脫逃，北韓駐英公使太永浩也投奔南韓。
南韓政府人士指出，「移民型脫北者」意即為為了尋求更好生活機會的脫北者，此類型脫北者較以往增多，南韓統一部數據指出，2001年前表示自身在北韓屬於中上生活水平的脫北者僅23.5%，2014年後該數據則提升至66.8%，顯示北韓中上階層人民也希望尋求更好的生活機會，而並非是以往因貧困生活而脫北，有觀點指出，象徵了金正恩體制不穩因素正逐漸擴大。
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