敘利亞政府疑使用化武 80平民送醫急救

傳出敘利亞阿勒坡的反抗軍占領區，於當地時間6日遭政府軍投下疑似裝有氯氣的炸彈，爆炸造成當地民眾呼吸困難，至少有80人送醫急救。（法新社）

2016-09-07 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞內戰持續5年多，已造成至少30萬人喪命，其中北部大城阿勒坡從2015年7月以來就陷入政府軍與反抗軍間的激烈爭奪。有外媒報導指出，傳出阿勒坡的反抗軍占領區，於當地時間6日遭政府軍投下疑似裝有氯氣的桶裝炸彈，爆炸造成當地民眾呼吸困難，至少有80人送醫急救。

綜合外媒報導，敘利亞人權組織表示，敘國政府軍投下的桶裝炸彈可能含有氯氣，爆炸現場瀰漫強烈氣味，讓附近的居民出現呼吸困難症狀，至少有80人送醫急救，所幸沒有人死亡。從當地醫院的畫面可以看到，許多呼吸困難患者躺在病床上，醫療人員試圖把氧氣灌進他們的肺部。

聯合國日前就調查發現，敘利亞政府曾在2014年4月及2015年3月在伊德利卜省（Ldlib）使用氯氣，而伊斯蘭國（IS）也在2015年8月於阿勒頗使用芥子氣武器。但敘國政府始終否認在內戰中使用過化學武器。