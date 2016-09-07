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安理會強烈譴責北韓5日試射彈道飛彈

2016-09-07  05:20

〔中央社〕聯合國安全理事會今天強烈譴責北韓5日試射彈道飛彈，表示這些發射促進平壤當局發展核子武器運載系統，升高區域緊張情勢。

就在20國集團（G20）於北韓主要盟邦中國大陸東部城市杭州舉行高峰會的同時，北韓5日朝東岸外海發射了3枚彈道飛彈。

南韓合同參謀本部透露，北韓從黃海北道黃州郡一帶向東部海域試射3枚疑似「蘆洞」飛彈，飛彈飛行約1000公里，掉落日本防空識別區。

安理會在聲明中說：「這些發射嚴重違反朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）的國際義務和聯合國安理會決議案。」

安理會呼籲北韓「避免採取包括核子試爆在內、違反安理會相關決議案的進一步行動，充分履行其在這些決議案下的義務」。

安理會表示，將「繼續密切注意情勢，並採取進一步（北韓應受的）重大措施」，並呼籲各方致力降低緊張情勢。

這份聲明獲得安理會一致通過，包括北韓在安理會的唯一盟邦中國大陸。

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