| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 國際

韓美峰會劍指北韓 商定維持部署THAAD

2016-09-07  04:12

〔中央社〕南韓總統朴槿惠和美國總統歐巴馬6日下午在寮國首都永珍舉行會談，兩人在會後記者會表示，包括部署THAAD在內，韓美將通過加強聯合防衛力及延伸威懾維持對北韓威懾力。

韓聯社報導，兩位領袖也表示，考慮到在對北韓制裁的有效執行及北韓核子問題的解決過程中，中國大陸發揮舉足輕重的作用，因此兩國將通過多個對話管道與中國大陸保持密切溝通。

歐巴馬在接受記者採訪時表示，戰區高空防衛系統（THAAD）屬於防禦體系，目的在於應對北韓威脅。他強調，美國明確表示對南韓防禦北韓給予支援，並不會動搖。北韓的挑釁不僅威脅到南韓，也是對南韓的盟國——美國的威脅。

朴槿惠對此表示，雙方就採取一切措施強力應對北韓的任何挑釁，加強落實包括聯合國安全理事會決議在內的全方位對北韓制裁達成一致。她還指出，北韓人權問題的解決將成為統一的基石，統一將為北韓居民提供享受平等待遇的機會。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：韓美峰會劍指北韓 商定維持部署THAAD


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.