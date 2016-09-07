蜜雪兒出馬 助希拉蕊搶攻婦女票
2016-09-07 03:52
〔中央社〕美國總統大選決戰倒數2個月，在勞工節假期結束後，民主黨總統候選人希拉蕊陣營全力搶攻婦女選票，第一夫人蜜雪兒也將於下週出馬，為希拉蕊助陣。
美國國家廣播公司（NBC）與美國有線電視新聞網（CNN）今天都公布民調，NBC的民調中，希拉蕊仍以48%、領先共和黨總統候選人川普6個百分點，不過，若加入第三勢力，她的領先幅度則縮小至4個百分點；而CNN的民調則顯示，川普以45%、首度在全國民調中領先希拉蕊的43%。
儘管希拉蕊連續多日主攻川普不願公布納稅資料，但她的領先態勢漸縮小，甚至遭川普超前，選舉投票日逼近下、這對她來說不會是好消息，而她的競選活動接下來將有重量級輔選人士助陣，包括了蜜雪兒及聯邦參議員華倫，都將啟動輔選列車。
「華盛頓郵報」指出，這是希拉蕊陣營啟動主攻婦女票的策略，而她的女兒雀兒喜產後復出、將於本週的7日與8日一連兩天在賓州參加輔選活動；華倫則是9日在賓州為希拉蕊造勢。
在民主黨全國代表大會展現完美演說能力的蜜雪兒，則將於16日在維吉尼亞州北部城市為希拉蕊輔選，這將是蜜雪兒在黨代表大會後首次為希拉蕊助講。
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