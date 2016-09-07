日中韓協調11月底至12月初舉行領袖會談

2016-09-07 03:12

〔中央社〕共同社今天凌晨報導，多名日本政府消息人士6日就日中韓三國領袖會談透露稱，日本政府已經與中國大陸和南韓政府開始協調，計劃11月下旬至12月初期間在日本舉行。

今年日本是主席國，設想的舉辦地是東京。

中國大陸國務院總理李克強和南韓總統朴槿惠將是就職後首次訪日。日本首相安倍晉三希望藉該會談時隔約5年半再次在日本舉行之機，反復積累領袖間對話，推動面向地區穩定的合作。

鑑於安倍與中國大陸國家主席習近平5日在會談時確認有必要促進對話，日本政府將加快日中韓領袖會談的協調工作。

安倍計劃7日在與朴槿惠會談時，直接邀請其訪日。日本跨黨派國會議員團體「日韓議員聯盟」（會長：前財務相額賀福志郎）最早10月底將訪韓為此作準備。屆時除了召開與韓日議員聯盟的聯合總會外，還在協調與朴槿惠會面事宜。

據外交消息人士透露，朴槿惠認為已促成日韓關係走上改善軌道，展現了訪日意願。中方在迄今的協調中也對舉行三國領袖會談態度積極。但是有意見指出，中方對日本在南海問題上的舉動保持警惕，將在看清安倍政府的動向後，最終敲定李克強訪日事宜。

如果會談能夠實現，日本政府計劃在應對推進核武與飛彈研發的北韓以及反恐對策上加強三國合作；推進日中韓自由貿易協定（FTA）締結談判和防災交流；考慮到三國今後都將承辦奧運會，還有意進一步深化體育交流。

從2008年起，日中韓領袖會談由三國輪流主辦，如果此次在日本召開，則將是日本第三次擔任主席國。去年的日中韓會談於11月在首爾舉行。