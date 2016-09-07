G20峰會閉幕 法廣：習近平未讓杭州變藍

2016-09-07 02:36

〔中央社〕杭州20國集團（G20）峰會剛結束，各方紛紛討論本次中國大陸是否成功舉辦這項國際級峰會。

法國國際廣播電台北京特派記者海克也發表評論指出，主辦國中國大陸國家主席習近平的努力，讓他在峰會上得以成功避開令其尷尬的南海及人權議題，但仍無法讓杭州獲得G20藍天。

在中國大陸東部城市杭州舉行的20國集團峰會，對於中國大陸來說，也是它歷史性第一次擔任輪值主席國召聚全球最富有的20個國家共商全球大事。峰會結束日的5日晚上，經過兩天戒備森嚴下舉行的峰會辯論，對於北京來說，是否可以稱為一次成功的國際會議呢？

法國國際廣播電台駐北京特派記者海克報導說：

20國峰會最終結果，杭州的天空並沒有因為中國大陸當局關閉數百家工廠而變成藍天。北京政府想要避免討論政治問題，但其陰影還是撲向了這個四面八方嚴格部署的峰會。

敘利亞問題再度被提出，出現在20國峰會，但是俄羅斯總統蒲亭與美國總統歐巴馬的敘利亞問題談判，並沒有獲得任何成果。而且這兩位外國元首差一點搶了習近平的風頭。

這位中國大陸政權頭號人物希望向全世界、向他的中國大陸同胞展示，他配得在國際舞台上扮演一個重要角色，而且可以與美國總統分庭抗禮。

習近平在20國峰會開幕前就已獲得其光彩榮耀時刻，也就是當他與歐巴馬兩人聯合宣布他們的國家批准巴黎國際氣候峰會的協議時。

另一個讓北京滿意的時刻，是在峰會最後的聯合公報中，到位的綠色創新及金融上提供綠色資金，這些有如推動永續經濟成長的發動機。

此外，習近平成功阻止了峰會談到可能讓他尷尬的話題，如：中國大陸在南海的擴張或有關人權的問題，這些在中國大陸舉行的20國峰會上，都沒有佔據重要的地位。