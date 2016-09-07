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一片反對聲 歐巴馬難放棄核武先制攻擊

2016-09-07  02:00

〔中央社〕多位政府高官表示，繼高層國安顧問堅稱，可能損及盟邦並促使中國大陸和俄羅斯更加膽大妄為後，歐巴馬總統正檢討中的排除於衝突中率先動用核武的政策，似乎可能打消此議。

「紐約時報」報導，歐巴馬認為，減少核武所扮演角色攸關他的總統政績。但到頭來，歐巴馬似乎已與當前顧問站在同一邊，他們在今夏達到最高潮的會議中警告指出，宣示不率先動用核武勢必會震撼諸如日本和南韓等盟邦。那些國家對共和黨總統候選人川普（DonaldJ. Trump）發言所引發的美國撤離亞洲相關議論，憂心忡忡。

據五角大廈和國務院資深幕僚表示，美國國防部長卡特（Ashton B. Carter）和國務卿凱瑞（John Kerry）也對俄羅斯和中國大陸的新動作表達憂慮，包括在波羅的海和南海的新動作等，使得這類宣示顯得時機不宜。

美國政府官員證實，負責監管核武的美國能源部長孟尼茲（Ernest J. Moniz）也加入反對行列。

美國官員證實，改變率先動用核武政策的議題於今夏一再提出，作為展現歐巴馬承諾削減核武在美國戰略上角色以及降低核戰風險的方式。

但在歐巴馬面前的爭論卻相對短暫，顯然是由於太多高層幕僚抱持反對態度。國防部長卡特主張，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir V. Putin）和北韓領袖金正恩可能會把承諾不率先動用核武，解讀成美國軟弱的象徵，即使那不是美國的本意。

卡特的立場獲得國務卿凱瑞和能源部長孟尼茲支持。

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