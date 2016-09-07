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全球首位臉部移植病患 法國女子病逝

2016-09-07  00:30

〔中央社〕法國北部一家醫院今天表示，全球首位接受臉部移植手術病患、法國女子迪諾瓦（Isabelle Dinoire）已於今年4月，於長年罹患疾病後病逝。

英國廣播公司（BBC）與法新社報導，迪諾瓦於2005年38歲時，接受腦死者捐贈的包括鼻子、嘴脣和下巴等移植手術，取代她遭愛犬嚴重毀損的部分臉部。

位於法國北部亞眠（Amiens）的那家醫院證實，「2005年11月27日接受德沃謝勒（Bernard Devauchelle）教授所領導團隊，執行全球首個臉部移植手術的D女士」已病逝。

醫院方面表示，為保護其家族的隱私，刻意不聲張她的死訊。

「費加洛報」（Le Figaro）報導，迪諾瓦的身體去年排斥移植部位，「她已喪失部分嘴脣功能」。報導又說，她服用的抗排斥藥物導致容易罹患癌症，她的體內已染上兩種癌症。

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