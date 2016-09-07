日本排名第一旅館加賀屋 客人食物中毒
2016-09-07 00:30
〔中央社〕日本「讀賣新聞」等媒體報導，連續36年被票選第一名的日本老牌旅館「加賀屋」本月2日有15名食客出現食物中毒症狀，15人當中有7人的糞便檢驗出有腸炎弧菌。
加賀屋位於石川縣七尾市的和倉溫泉。石川縣政府今天表示，本月2日，有15名到加賀屋用晚餐的男女（年紀在20至80歲之間），吃了生魚片、「和牛朴葉燒」等餐點，結果出現腹痛、腹瀉等的症狀。其中7人的糞便被檢查出有腸炎弧菌。食物中毒者當中有10人住院，但目前身體狀況都漸復原。
石川縣斷定這15人是食物中毒，因此下令加賀屋於本月6至8日之間，本館的主廚房停止料理食物。
加賀屋的社長小田與之彥發表聲明表示，造成各界困擾，由衷地感到抱歉。會努力確保飲食的安心與安全，挽回信賴。
加賀屋是「專家票選日本飯店及旅館100選」的活動中，連續36年被選為綜合第1名的旅館。前總統李登輝曾下榻這家號稱有皇室級服務的高檔飯店，許多台灣觀光客也曾下榻。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台中網友1張照片 成功救援200公里外基隆女生1命
- 放鳥徐乃麟、張小燕 翁滋蔓疑遭封殺
- 6旬同好開畫展 共圓畫家夢
- 台62甲線3號隧道 9、12日封閉2小時
- 重返泰北當志工 蕭宇喬不捨老兵
- 羽協副理事長︰表達意見 個人自由
- 蔡琳森／黃連登
- 客串場均20分 豪當一哥有認證
- 4成未售出 身障團體促銷月餅
- 未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清
- 樂陞案有鬼？ 百尺竿頭疑紙上公司
- 胡璉上將 八二三砲戰勝戰將軍
- 險惡！ 艾希頓不讓愛女進演藝圈
- 超越鴻海！12年桌球計畫 La new「億」拚奧運
- 房貸壓力仍重 雙北雙破50％
- 方志友刁難林予晞 收視率發飆
- 國人愛吃「雞」 麥當勞也要搶攻雞排戰場
- 自由廣場》不是諾貝爾得主說的算
- 怕秋後算帳 羽球界寒蟬效應
- 犀牛轉賣》新東家3大難題 靠「火牛陣」突圍
- LPGA宏利人壽高球賽》德國梅森封后 徐薇淩並列26
- 自由談》三百萬人上街，也要改革！
- 38億安毒走私日本 台日聯手破獲
- 搶救24歲「小綿羊」 孝女只為念父愛
- 好心沒好報！車站借錢男 多要不成還丟錢辱人
- 羽協︰罰款會退還廖冠皓 沒有懲處
- 錄音檔曝光 羽協醞釀報復？
- 孩童用健身球當座椅？ 專家：長時間恐有反效果
- 載42歲妻做完產檢 2屍3命車禍夫崩潰
- 《霸王別姬》製片驚傳心臟病逝 享壽62歲
- 秋節烤肉應景菜 青椒不漲反跌
- 涉公務車私用 大林鎮長夫妻喊冤
- 震災善款支應校舍重建 議會監督小組反對
- 鳥松區公所製月餅 獨老驚喜哽咽
- 在立院被K 郭芳煜︰想請情緒、收驚假
- NBA》陶晶瑩要求重打 柯瑞尷尬「5秒復活」絕殺
- 新山水庫有進帳 可望不限水了
- 腸沾黏開刀嚇壞女友 李沛旭掉5公斤出院了
- 〈徵文啟事〉開學後的抓寶
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉星星們上街頭，爽！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日本排名第一旅館加賀屋 客人食物中毒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分