| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 國際

日本排名第一旅館加賀屋 客人食物中毒

2016-09-07  00:30

〔中央社〕日本「讀賣新聞」等媒體報導，連續36年被票選第一名的日本老牌旅館「加賀屋」本月2日有15名食客出現食物中毒症狀，15人當中有7人的糞便檢驗出有腸炎弧菌。

加賀屋位於石川縣七尾市的和倉溫泉。石川縣政府今天表示，本月2日，有15名到加賀屋用晚餐的男女（年紀在20至80歲之間），吃了生魚片、「和牛朴葉燒」等餐點，結果出現腹痛、腹瀉等的症狀。其中7人的糞便被檢查出有腸炎弧菌。食物中毒者當中有10人住院，但目前身體狀況都漸復原。

石川縣斷定這15人是食物中毒，因此下令加賀屋於本月6至8日之間，本館的主廚房停止料理食物。

加賀屋的社長小田與之彥發表聲明表示，造成各界困擾，由衷地感到抱歉。會努力確保飲食的安心與安全，挽回信賴。

加賀屋是「專家票選日本飯店及旅館100選」的活動中，連續36年被選為綜合第1名的旅館。前總統李登輝曾下榻這家號稱有皇室級服務的高檔飯店，許多台灣觀光客也曾下榻。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：日本排名第一旅館加賀屋 客人食物中毒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.