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就是要世界第一！ 杜拜刷新「酒杯骨牌」新紀錄

週一（5日）晚間杜拜一間酒吧成功打破「酒杯骨牌」的金氏世界紀錄。（美聯社）

2016-09-07  00:30

〔即時新聞／綜合報導〕杜拜似乎對世界第一情有獨鍾，週一（5日）晚間於一間酒吧成功打破「酒杯骨牌」的金氏世界紀錄，成功讓4578個酒杯接續倒下。

綜合媒體報導，杜拜賀德爾（Huddle）酒吧週一準備打破「酒杯骨牌」世界紀錄，工作人員共排了6000多個Camros威士忌和Bazooka能量飲料，反覆嘗試後，在接近午夜前，威士忌酒杯成功以骨牌方式持續倒下55秒。

現場清點約2小時後，確定賀德爾酒吧成功連續推倒4578個酒杯，不僅刷新「酒杯骨牌」世界紀錄，也為杜拜奪下第130個金氏世界紀錄。

「酒杯骨牌」前次世界紀錄在巴哈馬的連鎖餐廳「青蛙先生（Senor Frog）」保持，該餐廳在4109個杯子中，順利推倒4107個。

相關影片請見：

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  • 該酒吧也為杜拜奪下第130個金氏世界紀錄。（美聯社）

    該酒吧也為杜拜奪下第130個金氏世界紀錄。（美聯社）

  • 反覆嘗試後，在接近午夜前，威士忌酒杯成功以骨牌方式持續倒下55秒。（美聯社）

    反覆嘗試後，在接近午夜前，威士忌酒杯成功以骨牌方式持續倒下55秒。（美聯社）

  • 杜拜酒吧成功讓4578個酒杯連續倒下。（美聯社）

    杜拜酒吧成功讓4578個酒杯連續倒下。（美聯社）

  • 工作人員共排了6000多杯Camros威士忌和Bazooka能量飲料。（美聯社）

    工作人員共排了6000多杯Camros威士忌和Bazooka能量飲料。（美聯社）

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