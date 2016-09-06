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英國會議員嫖男妓被密錄 辭內政委員會主席

2016-09-06  23:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國下議院工黨議員瓦茲（Keith Vaz）日前遭媒體指控嫖男妓，且遭秘密錄音，對此瓦茲今日發表聲明表示，將辭去下議院內政委員會主席的職位。

根據《BBC》報導，英國媒體《週日鏡報》（Sunday Mirror）上週末刊登一張瓦茲和男性性工作者的親密照片，並公布瓦茲和男妓的對話內容，其中談及性、毒品等，引發英國政壇震驚，不過英國首相梅伊（Theresa May）仍呼籲，民眾要對政治人物有信心。

瓦茲今日發表聲明指出，對於最近發生的事情感到抱歉，為了讓內政委員會的工作能夠順利進行，將辭去該委員會主席一職，此外瓦茲在聲明中透露，擔心此事件會造成家人的困擾。

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  • 瓦茲日前遭媒體指控嫖男妓，今發表聲明表示，將辭去下議院內政委員會主席的職位。（法新社）

    瓦茲日前遭媒體指控嫖男妓，今發表聲明表示，將辭去下議院內政委員會主席的職位。（法新社）

  • 英國媒體《週日鏡報》（Sunday Mirror）上週末刊登一張瓦茲和男性性工作者的親密照片，並公布瓦茲和男妓的對話內容，其中談及性、毒品等。（圖擷取自鏡報）

    英國媒體《週日鏡報》（Sunday Mirror）上週末刊登一張瓦茲和男性性工作者的親密照片，並公布瓦茲和男妓的對話內容，其中談及性、毒品等。（圖擷取自鏡報）

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