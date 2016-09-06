爭奪市場！ 印度首富免費供4G給10億人

2016-09-06 23:28

〔編譯周柏憲／綜合報導〕印度10億手機用戶樂壞了，因為印度信實工業集團總裁安巴尼（Mukesh Ambani）兌現承諾，該集團旗下的電信公司「Reliance Jio」將以破盤價的價格和足以執行直播功能的網速打入4G市場，此外，使用者可免費使用該電信業者的4G直到今年年底。

綜合媒體報導，「Reliance Jio」的4G網絡已經正式上線，不僅國內通話完全免費，甫開業期間上網不收取任何費用，今年年底才開始收費。此外，其流量費為全球最低，每GB要價僅50盧比，約台幣24元。

《CNN》指出，「Reliance Jio」已經讓印度其他業者開始大打價格戰，例如印度最大電信商Airtel大砍3G和4G服務80%的價格。

印度少有公共Wi-Fi，而且需要基礎建設的寬頻網路在相對貧窮的都市區域較少見，更別說是鄉野地區了。目前印度每5位成人中僅有1位使用網路。因此《CNN》指出，電信業者「Reliance Jio」若能成功，將帶來翻天覆地的成長，上億的印度人將在接下來的幾年開始上網，而且載具多為手機。

《CNN》指出，手機上網是印度信實工業集團一直以來極力想要打開的市場。Google已經在全印度的火車站安裝免費Wi-Fi，Facebook試圖在印度提供免費上網服務的權利；安巴尼則是在印度投資數10億美元，建造將近10萬座電信塔。

安巴尼預估，「Reliance Jio」可以服務1萬8千座城市、20萬座村莊，並且在2017年3月達到90%人口的使用率。此外，安巴尼宣布推出4G服務的消息並買下整版廣告，而廣告上的模特正是印度總理莫迪（Narendra Modi）。