爭奪市場！ 印度首富免費供4G給10億人
2016-09-06 23:28
〔編譯周柏憲／綜合報導〕印度10億手機用戶樂壞了，因為印度信實工業集團總裁安巴尼（Mukesh Ambani）兌現承諾，該集團旗下的電信公司「Reliance Jio」將以破盤價的價格和足以執行直播功能的網速打入4G市場，此外，使用者可免費使用該電信業者的4G直到今年年底。
綜合媒體報導，「Reliance Jio」的4G網絡已經正式上線，不僅國內通話完全免費，甫開業期間上網不收取任何費用，今年年底才開始收費。此外，其流量費為全球最低，每GB要價僅50盧比，約台幣24元。
《CNN》指出，「Reliance Jio」已經讓印度其他業者開始大打價格戰，例如印度最大電信商Airtel大砍3G和4G服務80%的價格。
印度少有公共Wi-Fi，而且需要基礎建設的寬頻網路在相對貧窮的都市區域較少見，更別說是鄉野地區了。目前印度每5位成人中僅有1位使用網路。因此《CNN》指出，電信業者「Reliance Jio」若能成功，將帶來翻天覆地的成長，上億的印度人將在接下來的幾年開始上網，而且載具多為手機。
《CNN》指出，手機上網是印度信實工業集團一直以來極力想要打開的市場。Google已經在全印度的火車站安裝免費Wi-Fi，Facebook試圖在印度提供免費上網服務的權利；安巴尼則是在印度投資數10億美元，建造將近10萬座電信塔。
安巴尼預估，「Reliance Jio」可以服務1萬8千座城市、20萬座村莊，並且在2017年3月達到90%人口的使用率。此外，安巴尼宣布推出4G服務的消息並買下整版廣告，而廣告上的模特正是印度總理莫迪（Narendra Modi）。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 日本台裔參議員蓮舫 申請放棄中華民國國籍
- 普廷總統座車嚴重車禍 駕駛當場死亡
- 爭奪市場！ 印度首富免費供4G給10億人
- 歐巴馬遭中怠慢 美「國防情報局」推特開酸
- 萌度爆表海底生物 科學家融化喊：是誰的玩偶？
網友回應
熱門新聞
- 台中網友1張照片 成功救援200公里外基隆女生1命
- 放鳥徐乃麟、張小燕 翁滋蔓疑遭封殺
- MAN味不足 唐禹哲體驗鬼屋受驚
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 自由廣場》何不派吳澧培搞定兆豐銀？
- 自由廣場》台灣醫療別無選擇的出路：鬆綁！
- 新山水庫有進帳 可望不限水了
- 〈生活停看聽〉博愛座 處處有溫暖
- 俏女警勸架 悍婦巴頭 倒地大鬧
- 未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清
- 樂陞案有鬼？ 百尺竿頭疑紙上公司
- 謝霆鋒生日急收工 原來..趕回家會王菲
- 40警消搜救 抓魚失蹤12小時後返家
- 收中秋禮逾3千 政風處：須報備
- 廚師砍警13刀 求重刑
- 烏來福山部落人口外流 族人：青年留部落不容易
- 〈Nene的異想花園〉捕夢網
- 配合支援世大運 竹縣第二運動場第4度流標
- 中秋烤肉趣 14河濱公園開放
- 「非常有智慧的決策」 田弘茂力挺宋楚瑜任APEC特使
- 出動葉克膜不併用肝素 救回21歲男
- 台鐵協商 中秋疏運阻力大減
- 推廣MIT 超半程馬拉松賽下月開跑
- 推烏克麗麗進校園 逾7000學童受惠
- 受託照顧5歲娃 踹下樓虐死
- 熱心餵流浪狗助結紮 她反遭路人呼巴掌
- 險惡！ 艾希頓不讓愛女進演藝圈
- 五月天演唱會助陣 高捷8月運量創紀錄
- 被評最難玩縣市 觀旅局長：是警訊
- 【愛讀書】 《散步在傳奇裡》
- 場地喬不攏 東亞盃次輪移師香港
- 放棄休假／海巡輪機長 潛海2分鐘離奇喪命
- 女老師疑5樓墜地重傷不治 丈夫：妻曾說壓力大
- 連4跌停 1.9萬戶搶上賊車被套
- 行李箱滑落電扶梯砸人 判拘40天
- 2仲裁人偏向遠雄 議員指有內鬼
- 〈那些年那些事〉祝你幸福 也不幸福
- 田弘茂︰兩岸關係目前是最壞時刻 盼恢復互動
- 黨產會決議 不當黨產禁支付黨工薪資
- 中秋野餐音樂會 烏山頭有約
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：爭奪市場！ 印度首富免費供4G給10億人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分