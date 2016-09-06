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女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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美國務院巡迴大使抵台 將推動台美婦權合作

2016-09-06  23:33

〔即時新聞／綜合報導〕近年來許多國家的女權都在不斷提升，顯現出兩性平等價值越來越被重視。今天關注全球婦女議題的美國國務院巡迴大使弗維爾（Melanne Verveer）更來到台灣，接下來她將和台灣進行婦權方面的交換意見。

外交部新聞稿指出，弗維爾明、後天將出席在台北舉辦的「APEC女性創新經濟發展多年期計畫總成果會議」，屆時她會擔任演講貴賓。而她來台期間也將會拜訪陳建仁副總統、立法院、外交部、行政院性別平等處和台灣民主基金會。

弗維爾將觀察並了解台灣推動性別平等和婦女賦權的具體成果，也會就台美未來在婦權議題上的合作，進行交換意見。

弗維爾在2009年被歐巴馬任命為婦女議題巡迴大使，開始推動全球性別平等，並提升各國的婦女地位。她這次來到台灣，可顯現台灣和美國對於婦女議題的注重。

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  • 美國國務院巡迴大使弗維爾今天來到台灣，接下來她將和台灣進行婦權方面的交換意見。（彭博）

    美國國務院巡迴大使弗維爾今天來到台灣，接下來她將和台灣進行婦權方面的交換意見。（彭博）

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